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Бузникин: возможен ли уход Кордобы из "Краснодара"? Конечно

Глава селекции «Краснодара» Максим Бузникин высказался о потенциальном уходе из клуба нападающего Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
«Возможен ли уход Кордобы? Конечно, все возможно, потому что клуб в прошлом сезоне добился главной цели. В этом году у Кордобы будет мотивация, потому что следующим летом пройдет чемпионат мира. Он точно захочет на него попасть», - цитирует Бузникина Sport24.

Контракт 32-летнего форварда с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийца в 11,7 млн евро.

В минувшем сезоне Кордоба принял участие в 30 матчах за «быков» во всех турнирах, забив 13 голов. Также на его счету пять результативных передач.

По итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России.

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