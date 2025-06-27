По информации «Евро-Футбол.Ру», сам марроканец и столичный клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Контракт Маухуба с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 1,7 млн евро.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.
Источник: к форварду "Динамо" Маухубу есть интерес от зарубежных клубов
К форварду московского «Динамо» Мехди Маухубу проявляют интерес зарубежные клубы.
Фото: ФК "Динамо"