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Источник: к форварду "Динамо" Маухубу есть интерес от зарубежных клубов

К форварду московского «Динамо» Мехди Маухубу проявляют интерес зарубежные клубы.
Фото: ФК "Динамо"
По информации «Евро-Футбол.Ру», сам марроканец и столичный клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Контракт Маухуба с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего форварда в 1,7 млн евро.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах за «Динамо» во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

По итогам сезона-2024/25 «бело-голубые» финишировали на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

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