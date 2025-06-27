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Журналист Карпов: Кокарев близок к переходу в "Сочи"

Вратарь Никита Кокарев может подписать контракт с футбольным клубом «Сочи».
Фото: ФК "Химки"
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что этим летом 22-летний голкипер, который провел прошлый сезон за «Химки», отказал тольяттинскому «Акрону» и московскому «Торпедо».

Кокарев сыграл в 25 матчах за подмосковный клуб во всех турнирах в минувшем сезоне, пропустив 47 мячей.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-ю строчку втурнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Однако из-за финансовых причин не смогли получить лицензию РФС-I, необходимую для выступления в РПЛ, а в июне объявили о приостановке деятельности клуба.

«Сочи» обыграл по сумме двух стыковых матчей «Пари НН». В предстоящем сезоне команда примет участие в РПЛ.

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