Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Отмечается, что этим летом 22-летний голкипер, который провел прошлый сезон за «Химки», отказал тольяттинскому «Акрону» и московскому «Торпедо».
Кокарев сыграл в 25 матчах за подмосковный клуб во всех турнирах в минувшем сезоне, пропустив 47 мячей.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-ю строчку втурнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Однако из-за финансовых причин не смогли получить лицензию РФС-I, необходимую для выступления в РПЛ, а в июне объявили о приостановке деятельности клуба.
«Сочи» обыграл по сумме двух стыковых матчей «Пари НН». В предстоящем сезоне команда примет участие в РПЛ.
Журналист Карпов: Кокарев близок к переходу в "Сочи"
Вратарь Никита Кокарев может подписать контракт с футбольным клубом «Сочи».
Фото: ФК "Химки"