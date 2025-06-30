"Мы на связи с "Ахматом", ждем разрешения на трансфер от "Гол Гохара". После согласования всех деталей между клубами Мехди отправится в Россию. Надеемся, в ближайшее время игрок перейдет в этот российский клуб", - цитирует Хагитали Sport24.
В минувшем сезоне Мехди Заре провел за иранский "Гол Гохар" во всех турнирах 25 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 900 тысяч евро, контракт иранца с клубом рассчитан до лета 2027 года.
По итогам сезона-2024/2025 грозненский "Ахмат" занял 14 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненцы одержали победу над екатеринбургским "Уралом" в переходных матчах с общим счетом 3:2 и сохранили место в РПЛ.
Иранский защитник Заре может перейти в "Ахмат"
Мехди Хагитали, представляющий интересы защитника Мехди Заре, высказался о будущем своего клиента.
Фото: Global Look Press