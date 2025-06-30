"Не думаю, что "Спартак" нуждается в сверхдорогих игроках. Если покупать футболистов, уровня Барко или Угальде. Но какую-то конкретную позицию усиливать сейчас не надо — "Спартак" способен и этим составом бороться за чемпионство", — сказал Гладилин "Чемпионату".
В минувшем сезоне под руководством Деяна Станковича московский клуб завершил на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. При этом весенний отрезок чемпионата "Спартак" начинал в тройке лидеров турнира.
Гладилин: "Спартак" способен и этим составом бороться за чемпионство
Российский тренер Валерий Гладилин считает, что "Спартак" способен стать чемпионом РПЛ даже с нынешним составом.
Фото: ФК "Спартак"