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Гладилин: "Спартак" способен и этим составом бороться за чемпионство

Российский тренер Валерий Гладилин считает, что "Спартак" способен стать чемпионом РПЛ даже с нынешним составом.
Фото: ФК "Спартак"
"Не думаю, что "Спартак" нуждается в сверхдорогих игроках. Если покупать футболистов, уровня Барко или Угальде. Но какую-то конкретную позицию усиливать сейчас не надо — "Спартак" способен и этим составом бороться за чемпионство", — сказал Гладилин "Чемпионату".

В минувшем сезоне под руководством Деяна Станковича московский клуб завершил на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-Лиги. При этом весенний отрезок чемпионата "Спартак" начинал в тройке лидеров турнира.

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