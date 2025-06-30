По информации Ивана Карпова, новое соглашение с албанским форвардом будет действовать до 2029 года. По старому контракту футболисту оставалось провести один сезон до выхода на рынок свободных агентов.
Источник уточняет, что зарплата Даку в "Рубине" составит 3 млн евро за год.
В минувшем сезоне албанец забил 15 голов и отдал шесть ассистов в 26 матчах чемпионата и стал вторым в гонке лучших бомбардиров РПЛ.
Даку продлил контракт с "Рубином" на три года с зарплатой 3 млн евро
Нападающий Мирлинд Даку продлил контракт с "Рубином" на три года.
Фото: ФК "Рубин"