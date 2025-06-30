«Какие впечатления после игры? Главное впечатление, что все удовлетворило, кроме счета, наверное. При том, что счет 4:0, он должен быть больше, реализация не удовлетворила. Но ребята под нагрузками, ноги и голова не свежие. Возможно, если будут готовы на 100%, это тоже улучшим», - цитирует Карпина «Матч ТВ».
«Динамо» обыграло ОФК со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе московского клуба отметились - Максим Осипенко, Ярослав Гладышев, Лука Гагнидзе и Дмитрий Скопинцев.
Карпин - о победе "Динамо" над ОФК: все удовлетворило, кроме счета
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о победе «бело-голубых» над сербским ОФК в товарищеском матче.
Фото: ФК "Динамо"