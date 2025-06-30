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Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
0 - 0 0 0
Спартак КостромаЗавершен
Динамо
4 - 0 4 0
ОФК БелградЗавершен

Терехин - о победе "Динамо" в товарищеском матче: да, крупно обыграли ОФК, но, может быть, это команда как у нас "Оренбург"

Бывший форвард «Динамо» Олег Терёхин прокомментировал Rusfootball.info крупную победу над белградским ОФК в товарищеском матче (4:0).
Фото: ФК "Динамо"
«Товарищеские матчи - это, конечно, хорошо, но главное - чемпионат. И кто приехал из команды соперников, мы не знаем: может быть, там игроки второго состава. Так что товарищеские встречи - не показатель.

Можно ли говорить о том, что работа Карпина в команде уже видна? Пока нет. Да, крупно обыграли ОФК, но, может быть, это команда как у нас «Оренбург». Ничего такого в этой команде нет», - сказал Терехин.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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