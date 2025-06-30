Терехин - о победе "Динамо" в товарищеском матче: да, крупно обыграли ОФК, но, может быть, это команда как у нас "Оренбург"

Бывший форвард « Динамо » Олег Терёхин прокомментировал Rusfootball.info крупную победу над белградским ОФК в товарищеском матче (4:0).

Фото: ФК "Динамо"

«Товарищеские матчи - это, конечно, хорошо, но главное - чемпионат. И кто приехал из команды соперников, мы не знаем: может быть, там игроки второго состава. Так что товарищеские встречи - не показатель.



Можно ли говорить о том, что работа Карпина в команде уже видна? Пока нет. Да, крупно обыграли ОФК, но, может быть, это команда как у нас «Оренбург». Ничего такого в этой команде нет», - сказал Терехин.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info