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Гендиректор "Динамо" после матча с ОФК: элементы футбола Карпина в игре команды уже видны

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о товарищеском матче между московским клубом и сербским ОФК.
Фото: ФК "Динамо"
«Элементы футбола Карпина в игре «Динамо» уже видны. Будем следить за становлением команды», - цитирует Пивоварова «Чемпионат».

«Динамо» обыграло ОФК со счетом 4:0. Забитыми мячами в составе московского клуба отметились - Максим Осипенко, Ярослав Гладышев, Лука Гагнидзе и Дмитрий Скопинцев.

Напомним, что Валерий Карпин возглавил «Динамо» 13-го июня, подписав контракт до лета 2028 года.

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