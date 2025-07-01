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Экс-менеджер сборной России рассказал, как Фабио Капелло учил его пить алкоголь

Бывший менеджер сборной России Евгений Савин рассказал о том, как Фабио Капелло учил его пить алкогольные напитки.
Фото: РФС
"Первый сбор, шведский стол. Мы с Сергеем Ивановичем Овчинниковым набрали еды. Фабио заглянул к нам в тарелки: "Ну как вы едите? Всё накидали. Сначала салат возьмите. Потом то, это". Он же меня научил правильному потреблению алкоголя. Фабио говорил: "Евгений, классический вечер: бокал просекко, бокал белого, бокал красного. В конце можно принять ещё рюмочку лимончелло", - цитирует Савина "Чемпионат".

Евгений Савин работал в сборной России с 2007 по 2021 год. В национальной команде России он исполнял должность помощника Фабио Капелло, переводчика Дика Адвоката и менеджера национальной команды.

Фабио Капелло был главным тренером национальной команды России с 2012 по 2015 год, ранее он работал в мадридском "Реале", сборной Англии, итальянских "Ювентусе", "Роме" и "Милане". Фабио Капелло является четырехкратным чемпионом Италии, обладателем трофея Лиги чемпионов УЕФА, а также двухкратным чемпионом Испании и ряда других престижных трофеев.

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