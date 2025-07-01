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Гендир "Крыльев Советов": Сергеев пока что наш игрок

Генеральный директор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян высказался о возможном уходе Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Сергеев пока игрок "Крыльев Советов". Чуть-чуть осталось времени, окончательное решение будет в ближайшее время", - цитирует Тер-Абрамяна "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что нападающий "Крыльев Советов" Иван Сергеев прошел медосмотр и в ближайшее время станет игроком московского "Динамо". Сумма трансфера составит 300-350 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Иван Сергеев провел за самарцев во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 2 результативные передачи. Рыночная стоимость 30-летнего форварда, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 3 миллиона евро, контракт футболиста с самарским клубом истекает летом 2027 года.

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