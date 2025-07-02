- Действительно, Кирилл близок к переходу в "Серик". Не уверен, что он прилетит завтра в Анталью, но в ближайшее время должен. Главным мотивирующим фактором было то, что Сергей Николаевич в нем заинтересован и приглашал в команду. Были другие варианты, но Кирилл захотел к Юрану. Контракт действительно на два сезона.
Напомним, ранее сообщалось о том, что инвестор подмосковных "Химок" Туфан Садыгов приобрел 50 процентов акций турецкого клуба "Серик Беледиеспор", главным тренером официально стал Сергей Юран.
Нынешним летом центральный защитник Кирилл Гоцук покинул "Пари НН" в связи с истечением срока контракта. 32-летний игрок выступал за нижегородцев с января 2020 года, провел за команду 168 матчей и отличился 14 забитыми мячами, а также 8 результативными передачами.
Источник: "Чемпионат"
"Контракт на два сезона". Агент Гоцука подтвердил, что игрок близок к переходу в турецкий клуб
Андрей Талаев, агент защитника Кирилла Гоцука, рассказал, что его клиент продолжит карьеру в "Серик Беледиеспор".
Фото: ФК "Пари НН"