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Бессмертный продлил контракт с московским "Динамо"

Московское «Динамо» объявило о продлении контракта с защитником Станиславом Бессмертным.
Фото: ФК "Динамо"
Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

«Соглашение с нашим воспитанником действует до лета 2028 года», - говорится в посте «Динамо».

Также отмечается, что следующий сезон 21-летний защитник проведет в составе «Родины» на правах аренды, которая не предусматривает опцию и обязательство выкупа.

Во второй половине прошедшего сезона Бессмертный играл за «Урал» в ФНЛ. Защитник принял участие в десяти матчах Первой лиги, в которых забил один гол.

Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.

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