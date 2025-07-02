Бессмертный продлил контракт с московским "Динамо"

Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».
«Соглашение с нашим воспитанником действует до лета 2028 года», - говорится в посте «Динамо».
Также отмечается, что следующий сезон 21-летний защитник проведет в составе «Родины» на правах аренды, которая не предусматривает опцию и обязательство выкупа.
Во второй половине прошедшего сезона Бессмертный играл за «Урал» в ФНЛ. Защитник принял участие в десяти матчах Первой лиги, в которых забил один гол.
Напомним, по итогам сезона-2024/25 «Динамо» заняло пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков.