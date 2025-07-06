- Удивлюсь ли, если Кафанов спустя какое-то время окажется в "Динамо"? На самом деле нет. Честно, даже жду этого (улыбается). Думаю, это вполне себе возможный вариант, - приводит слова Песьяков "Чемпионат".
20 июня стало официально известно, что старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов, курирующий работу вратарей, покинул клуб по собственному желанию. При этом Кафанов продолжает работу в тренерском штабе Валерия Карпина в сборной России, где занимает должность тренера голкиперов.
13 июня было объявлено, что Карпин на правах совмещения занял пост главного тренера московского "Динамо".
Песьяков рассказал, удивится ли появлению в "Динамо" Кафанова
Экс-голкипер "Ростова" Сергей Песьяков отреагировал на вопрос о возможном появлении в московском "Динамо" покинувшего жёлто-синих тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова.
Фото: ФК "Ростов"