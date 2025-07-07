"Мы знаем, что Хорхе - великолепный игрок, который много помогал нам и продолжает приносить пользу. Что касается его будущего, это решение его и руководства клуба. Мы надеемся, что Карраскаль останется. Он точно сможет помочь "Динамо" в новом сезоне", - цитирует Бителло "РИА Новости Спорт".
Ранее сообщалось, что бразильский "Фламенго" договорился с московским "Динамо" о трансфере Хорхе Карраскаля - сумма сделки составит 14 миллионов евро. Напомним, что колумбиец опоздал на летние сборы бело-голубых.
В сезоне-2024/2025 Хорхе Карраскаль вышел на поле в 35 матчах и отметился 8 забитыми голами и 5 результативными передачами. Рыночная стоимость 27-летнего футболиста, согласно версии редакции Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро, контракт колумбийца с бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.
Бителло - о будущем Карраскаля: надеемся, что он останется в "Динамо", Хорхе сможет помочь команде
Полузащитник "Динамо" Бителло высказался о возможном уходе Хорхе Карраскаля из клуба.
Фото: ФК "Динамо"