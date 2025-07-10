"В команде обрадовались, что трансфер Даку в "Зенит" сорвался. Замену Даку "Рубину" было бы тяжело найти. Даже если бы нашли другого нападающего, не факт, что он заиграл бы так же", - цитирует Ашурматова "Чемпионат".
Ранее председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что трансфер нападающего "Рубина" Мирлинда Даку в петербургский клуб сорвался - петербуржцы не смогли договориться с футболистам об условиях личного контракта.
В прошлом сезоне форвард провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и отметился 15 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Ашурматов: в "Рубине" обрадовались, что трансфер Даку в "Зенит" сорвался"
Бывший игрок "Рубина" Рустам Ашурматов высказался о срыве переходе Мирлинда Даку в "Зенит".
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ