"Очень приятные эмоции от возвращения в Россию. Обычно приезжаешь со сборной, сейчас — приехал с клубом. Очень рад! Берет гордость, что ребятам очень сильно понравилось, как встретили. Были сегодня на экскурсии, видели очень много красивых мест. Все в восторге! Прием был потрясающий!" - цитирует Миранчука "РБ Спорт".
Вчера, 9 июля, петербургский "Зенит" провел товарищеский матч со швейцарским "Сьоном", который завершился со счетом 5:2 в пользу команды Сергея Семака. Антон Миранчук вывел швейцарский клуб на поле с капитанской повязкой и отметился в этой встрече забитым мячом.
Напомним, что российские клубы и национальная команда России отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. Ранее президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин заявил, что хотел бы провести ответный матч с петербургским клубом в Швейцарии.
Антон Миранчук: берет гордость, что ребятам из Швейцарии очень сильно понравилось в России
Полузащитник "Сьона" Антон Миранчук рассказал об эмоциях команды от пребывания в России.
Фото: ФК "Сьон"