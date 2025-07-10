- Спасибо "Локомотиву", что пошел мне навстречу. Сейчас мне нравится в "Крыльях", интересно играть и тренироваться. Надеюсь, в сезоне тоже все получится хорошо. Хочется больше играть, показать как можно лучшую статистику и при этом помочь команде добиться успешных результатов.
2 июля нападающий Вадим Раков, принадлежащий столичному "Локомотиву", перешел в самарские "Крылья Советов" на правах аренды до конца сезона 2025/2026. В сезоне-2024/25 20-летний молодой вингер провел 29 матчей, забил три мяча и отдал три голевые передачи. Раков является первым футболистом 2005 года рождения, сыгравшим в российской Премьер-лиге. Произошло это в августе 2022 года в игре против самарцев. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока 1,2 млн евро.
Источник: "Известия"
Раков - об уходе из "Локомотива": мне хотелось больше играть
Арендованный "Крыльями Советов" нападающий Вадим Раков рассказал о планах на будущий сезон.
Фото: ФК "Крылья Советов"