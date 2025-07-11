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"Чемпионат": 16-м участником РПЛ в сезоне-2025/2026 станет "Оренбург"

По данным СМИ, "Оренбург" утверждён РФС в качестве участника РПЛ вместо исключённого московского "Торпедо".
Фото: ФК "Оренбург"
Бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение утвердить "Оренбург" в качестве 16-го участника наступающего сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги, сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники информации.

10 июля было официально объявлено об исключении из числа участников РПЛ московского "Торпедо" за попытку организации договорных матчей в футбольных соревнованиях. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

"Оренбург" выступал в РПЛ в сезоне-2024/2025, набрал 19 очков в 30 матчах и финишировал на 15 месте - в зоне прямого вылета в Первую лигу.

Источник: "Чемпионат"

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