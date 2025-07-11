«Уже говорил, что прошедший сезон мне не удался по многим причинам: по здоровью, по принятию решений — по всему. Как-то в колею не попал — не сложилось.
Хочу, чтобы этот сезон остался в прошлом, чтобы он был самым плохим из всех, что у меня были и будут. Хотя на самом деле этот сезон и был самым плохим в карьере. Так что хочу доказать, прежде всего, самому себе, что я на уровне и могу судить не просто намного лучше, а практически безупречно: разбираться там, где обязан разбираться», — заявил Карасев Sport24.
Напомним, что в прошлом году РФС признала Сергея Карасева лучшим арбитром сезона-2023/24. Второе место по итогам сезона занял Кирилл Левников, третье – Павел Кукуян.
В минувшем сезоне Сергей Карасев провел 16 матчей в РПЛ в роли главного арбитра. Еще в 10 играх он работал на VAR. Также был главным судьей на одном матче Кубка России. Кроме того Карасев работал главным арбитром на 4 матчах в Саудовской Про-Лиге.
Карасев: хочу доказать, что я на уровне и могу судить не просто намного лучше, а практически безупречно
Арбитр Сергей Карасев заявил, что стремится вернуть себе статус сильнейшего российского судьи после неудачного прошлого сезона.
Фото: РПЛ