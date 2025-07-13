"Для нас будет большой честью принять "Зенит" в Сербии. Наша молодежь уже играла с "Зенитом" в мае в Нови-Саде, а теперь пришло время для первой команды", - цитирует Збилича "РБ Спорт".
Сегодня, 13 июля, петербургский "Зенит" примет на своем поле сербскую "Войводину" - товарищеский матч состоится в 19:30 по московскому времени.
В июле команда Сергея Семака принимала на своем поле швейцарский "Сьон", за который на данный момент выступает российский полузащитник Антон Миранчук. После игры президент швейцарского клуба заявил, что хотел бы провести ответную встречу с петербуржцами в Швейцарии.
Президент "Войводины": для нас будет большой честью принять "Зенит" в Сербии
Президент "Войводины" Драголюб Збилич рассказал, что хотел бы провести матч с "Зенитом" в Сербии.
Фото: ФК "Зенит"