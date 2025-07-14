«Мне кажется, ключевым моментом стала победа над «Зенитом». Мы коснулись верхней точки - и ребята почувствовали, что мы реально боремся за золото. После этого «Спартак» должен был проводить каждый матч как финал, но не смог это сделать. Во многих матчах я не мог узнать команду. В первых таймах мы часто пропускали странные голы, а после перерыва показывали топ-футбол. В какой-то степени это необъяснимо», - цитирует Станковича Sports.ru.
Серб был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2024 года, ранее 46-летний специалист занимал аналогичную должность в сербской «Црвене Звезде» и венгерском «Ференцвароше».
По итогам сезона-2024/25 «красно-белые» финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» отстал от «Краснодара», который выиграл чемпионат, на десять очков.
В первом туре предстоящего сезона московский клуб сыграет с махачкалинским «Динамо» на домашнем поле 19 июля. Начало - в 20:30 (по мск).
Станкович - об игре "Спартака" весной: в какой-то степени это необъяснимо
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о результатах команды в весенней части прошедшего сезона.
Фото: ФК "Спартак"