"Подготовка к сезону идет по плану. Работа на сборах у нас, конечно, не самая легкая, но она очень важная. Здесь закладываем фундамент на предстоящий сезон", - цитирует Васютина "Спорт день за днем".
"Акрон" начнет новый сезон российской Премьер-лиги в эту субботу, 19 июля, домашним матчем против самарских "Крыльев Советов". Игра в рамках 1-го тура чемпионата начнется в 15:30 по московскому времени.
Напомним, в прошлом сезоне тольяттинская команда финишировала на 9-м месте в турнирной таблице, набрав 35 очков в 30 турах.
Вратарь "Акрона" Васютин: подготовка к сезону идет по плану
Голкипер "Акрона" Александр Васютин рассказал о подготовке команды к старту сезона.
Фото: ФК "Акрон"