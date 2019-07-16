Феерический Васин. Сборная неудачников 1-го тура

Некоторые игроки ЦСКА не отстали от провалившего игру защитника и выдали матч немногим лучше. О провале «красно-синих» и очередной ошибке Лунёва, из-за которого чемпион пропустил на пустом месте.Проблемы питерского вратаря продолжаются. В игре за Суперкубок «Зенит» пропустил трижды, причём два мяча остались на совести Лунёва. С этим был согласен даже Семак на послематчевой пресс-конференции: а мы знаем, как не любят главные тренеры публично давать подобные персональные оценки (конечно, если речь идёт не о Григоряне).В игре против «Тамбова» Андрей пропустил после элементарного удара. Может, не «Спартаку», а «Зениту» стоит бороться за Гильерме?



Виталий Денисов, «Рубин»



Игра против бывшего клуба складывалась для опытного защитника совсем не удачно. Сначала он завалил Жемалетдинова на границе штрафной и тем самым привёз пенальти. А уже после перерыва Баринов заработал на нём стандарт, с которого Алексей Миранчук открыл счёт. В составе нового «Рубина» Виталий оказался самым слабым звеном.



Виктор Васин, ЦСКА



Легенда. Раньше вечные косяки защитника оправдывали тем, что он плотно сидит «под» Игнашевичем и братьями Березуцкими, но те ЦСКА уже больше года как покинули, а Виктор продолжает веселить народ и вселять ужас в сердца болельщиков «красно-синих». Ну как так можно давать разворачиваться игроку в собственной штрафной?







И ладно бы Соболев славился своей неуловимостью: но ведь он габаритный форвард.



Теперь, наверное, редкие защитники будут оправдывать Васина тем, что игрок не до конца отошёл от тяжёлой травмы. А все остальные продолжат повторять вопрос: Виктор Михайлович, почему не Дивеев?



Джемал Табидзе, «Уфа»



В случае с первым голом с группой других игроков наблюдал, как открывал счёт Бикфалви. Остался один на один с тем же Бикфалви, но дал ему себя опередить в борьбе за верховой мяч, когда полузащитник соперника удваивал преимущество. При третьем взятии ворот дёрнулся слишком высоко и оголил зону. Три мяча - и во всех повинен.



Сергей Петров, «Краснодар»



Бериша, действовавший в матче «быков» против «Ахмата» на левом фланге, гулял по бровке, как по набережной. Петров несколько раз не успевал помешать своему сопернику, активно обострявшему в течение всей встречи, а в первом тайме он его и вовсе завалил в штрафной, заработав пенальти в свои ворота.



Ильзат Ахметов, ЦСКА



Центр поля у москвичей в Самаре провалился. «Крылья» легко не допускали развития атак по центру, потому что уровень брака для одного из грандов нашего футбола был запредельный. Ахметов растворился на поле, не обострял (Влашич зачастую был вынужден опускаться вниз и тащить мяч самостоятельно), а про игру в отборе и говорить не хочется: в этом плане молодой игрок никогда не восхищал. А уж теперь - тем более.





К центру поля «красно-белых» по первому тайму были очень серьёзные претензии. Собранная за неделю до старта сезона команда «Сочи» каким-то образом легко и непринуждённо доходила до штрафной площади. Можно было бы спрашивать за такое и с Фернандо, но тот всё-таки прикупил себе индульгенцию, сделав голевую на последних минутах встречи.«Железнодорожники» начали игру против «Рубина» с того, что братья стали разрывать опорную зону противника, но дальше что-то пошло не так. В первом тайме у Антона было два железных момента – фактически выход один на один и пенальти. Оба раза младший из братьев сплоховал.Антон выглядит лучше, чем год назад, когда только прошёл Чемпионат мира, но этого в понедельник оказалось недостаточно.У всех «армейцев» не клеилась игра впереди. Работали только переводы на Марио, но поддержать правого защитника у партнёров получалось редко. Арнор был плох даже относительно своих партнёров. Те хотя бы старались брать на себя игру, привлекали внимание, пусть и одними почти неудачами. Сигурдссон же не привлекал внимания вообще.Провёл типичную для себя игру – передерживал, слишком долго думал, мало и неудачно обострял. Набил кучу потерь, но не запомнился даже хорошей мыслью – что говорить об исполнении.Может, действительно стоит отдать его в аренду в «Урал», если слухи правдивы? Ломовицкому, очевидно, требуется перезагрузка.До старта сезона сообщали, что Сёмину португальский форвард не нужен. Первая игра явно показала, почему Юрий Павлович так решил. Как и весной, Эдер продолжает играть роль оторванного ломтя, который со страдальческим видом шатается около чужой штрафной и ждёт эфемерную подходящую под себя передачу.Правда, теперь Сёмину не до особенного выбора. Есть легко травмированный Смолов, а сразу под ним – Эдер. Фарфан получил серьёзную травму, поэтому на этом отрезке придётся работать без него.