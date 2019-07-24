В апреле 2016 года Сако был отстранили от футбола на 30 дней, после того как в его организме якобы был обнаружен жиросжигающий препарат. Он пропустил финал Лиги Европы, и не смог участвовать в Евро-2016 в составе сборной Франции.
Через некоторое время дисциплинарный комитет УЕФА оправдал Сако, заявив, что найденное у него вещество не входит в запрещенный список.
Адвокаты футболиста в суде заявили, что доходы и карьера футболиста серьёзно пострадали из-за этого случая. Помимо пропуска чемпионата Европы, ему пришлось оплачивать юридические услуги для защиты своей карьреры, а также он покинул «Ливерпуль» и перешел в «Кристал Пэлас» - сообщает sports.ru со ссылкой на The Telegraph
Источник: sports.ru
Защитник "Кристал Пэлас" требует с ВАДА 13 млн. фунтов за ошибку допинг пробах
29-летний защитник "Кристал Пэлас" Мамаду Сако подал иск на всемирное антидопинговое агентство. Он намерен взыскать с организации ущерб, причинённые ему в результате ошибки во время тестирования на допинг
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