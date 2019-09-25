В финале Кубка будет максимум один гранд. ФНЛ высадила почти половину РПЛ

Rusfootball.info рассказывает о матчах 1/16 финала Кубка России, которые вы могли пропустить. В левом части сетки не осталось топ-клубов, "Локомотив" и "Краснодар" барьер первого раунда не преодолели.

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