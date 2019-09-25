В финале Кубка будет максимум один гранд. ФНЛ высадила почти половину РПЛ

"Спартак" и "Ростов" составляют главную пару 1/8 финала
Центральным матчем следующей стадии Кубка России станет противостояние "Спартака" и "Ростова". Красно-белые с трудом прошли КАМАЗ, а вот подопечные Валерия Карпина не испытали проблем с одним из аутсайдеров ФНЛ "Мордовией", несмотря на смелые кадровые решения (сразу три молодых игрока ростовчан дебютировали за команду в стартовом составе, а в сравнении с игрой против "Тамбова" произошло восемь изменений). В начале второго тайма "Ростов" забил дважды в течение шести минут - Попов реализовал пенальти за фол на Байрамяне, а Саплинов прошил вратаря хозяев ударом с угла вратарской.
Игнашевич проходит Божовича
Лидер первенства ФНЛ принимал на своем поле аутсайдера РПЛ и статус фаворита оправдал, одержав закономерную победу. Судьбу встречи торпедовцы решили под занавес первого тайма благодаря "стандартам" - первую подачу Рязанцева с углового превратил в гол защитник Шоркин, а второй навес капитана "Торпедо" завершился точным ударом бомбардира Сергеева головой. Сергей Игнашевич со своей командой одерживает десятую победу подряд и проходит в следующую стадию, где, к сожалению для фанатов черно-белых, не будет дерби с "Локомотивом". Зато автозаводцы получают удобоваримую сетку вплоть до финала.
"Арсенал" избежал овертайма в Воронеже
Тульский "Арсенал" гостил в Воронеже и в середине первого тайма повел в счете после классного удара Альвареса в дальнюю "девятку", однако перед перерывом не менее шикарный выстрел удался защитнику "Факела" Мастерному. Во втором тайме Ткачёв с острого угла попал в перекладину, а особой остроты в других моментах не возникало. Но всё же дополнительных 30 минут "оружейники" избежали - на третьей компенсированной минуте Беляев замкнул навес Бауэра и принес команде путевку в следующий раунд.
Погребняк тащит "Урал"
"Шмели" гостили в Новороссийке, и представитель ПФЛ особого сопротивления превосходящему по классу сопернику не оказал. Первый тайм завершился со счетом 0:0, но после перерыва Погребняк получил мяч в штрафной после флангового навеса и отправил его под перекладину. А уже в компенсированное время Павел оформил дубль, классно пробив низом с линии штрафной. 0:2 - "Урал" в следующей стадии ждет противостояние с "Арсеналом".
Краснодарский край заканчивает выступление
"Краснодар" после разгрома в Базеле и поражения в важном матче против ЦСКА вылетел и из Кубка России. В Нижний Новгород приехал далеко не самый оптимальный состав "быков", и "Нижний Новгород", который гнали вперед почти 18 тысяч болельщиков, смотрелся ничуть не хуже соперника из элитного дивизиона. Крицюк несколько раз спасал свои ворота, но и он был бессилен после ошибки Кайо, адаптация которого в России явно затянулась - Ставпец обокрал бразильца перед чужой штрафной и нанес точный удар в дальний нижний угол.
В следующей стадии команде Дмитрия Черышева предстоит поединок с полуфиналистом Кубка России-2018 "Шинником". Матч ярославцев с "Сочи" оказался единственным, где за 120 минут зрители не увидели забитых голов. В серии пенальти первым допустил осечку игрок "Шинника" Визнович - Фролов забрал мяч. Однако тут же черногорский сочинец Лагатор зарядил в перекладину, а по итогам пяти ударов счет был равный - 4:4. Решающей стала шестая попытка - Антипин потащил удар Полоза, а Олейников принес "Шиннику" путевку в следующий раунд.
Тихоокеанский рубеж "Динамо" не покорился
Дмитрий Хохлов, который пока остается у руля московского "Динамо", привез во Владивосток максимально боевой состав, однако настрой "Луча" оказался куда более высоким. Владивостокцы на привычном для себя тяжелом поле смело шли вперед и в середине первого тайма открыли счет - после подачи углового Марущак пробил в штангу и сам же успел во вратарскую на добивание. Этот гол в итоге оказался единственным, бело-голубые в этот день не нашли в себе сил поразить ворота соперника - ближе всех к этому был вышедший со скамейки Игбун, но удар нигерийца пришелся в перекладину.
September 25, 2019
Дежавю по-хабаровски
Второй год подряд жребий свёл не только "Балтику" с "Локомотивом", но и "СКА-Хабаровск" с "Ахматом". Но если в первой паре сменился и победитель, и метод прохода, то противостояние Хабаровска и Грозного оказалось максимально схожим с игрой годичной давности. Грозненцы пожаловали на Дальний Восток в боевом составе и за 15 минут до конца открыли счет благодаря сольному проходу Бериши. Но вскоре арбитр поставил пенальти за фол Уциева против Малеева, а Кацаев с "точки" расстрелял ворота родного клуба. В дополнительное время армейцы вышли вперед после неловкой срезки Нижича в собственные ворота, однако гол Митришева на 110-й минуте перевел встречу в серии пенальти. Там "Ахмат" первым допустил осечку (Обухов намертво взял удар Исмаэла), однако Малеев и Оанча как по заказу угодили в перекладину. Подопечные Рашида Рахимова вновь проходят "СКА-Хабаровск" по пенальти и сыграют в следующей стадии с "Лучом".
"Тамбов" разгромлен в Сибири
Александр Григорян привез в Томск неосновной состав, решив проверить в деле ближайший резерв. И, как оказалось, резерв этот не дотягивает до должного уровня. Собственно, и счет говорит сам за себя - обычно рациональная и спокойная "Томь" наколотила "волкам" четыре безответных мяча. В первом тайме Тлупов получил мяч от Эдиева и с близкого расстояния поразил цель, а спустя некоторое время Ислам ассистировал Талалаю, выстрел которого вполне может поспорить по красоте с попаданием Савичева в ворота "Зенита" - хотя бы потому, что здесь фактор случайности не был определяющим. После перерыва Тлупов снова принял участие в голе, после его удара голкипер отбил мяч прямо на ногу Сасину, а довершил разгром пенальти, назначенный за снос Калинского и реализованный Казанковым. "Томь" ждет поездка в Санкт-Петербург в гости к "Зениту", который одолел в гостях "Енисей".
"Рубин" проигрывает в пятый раз подряд
Казанский "Рубин" после бодрого старта в Премьер-лиге откровенно притормозил, проиграв четыре последних встречи, не удалось команде Романа Шаронова реабилитироваться и в кубковой игре в Химках. Достаточно быстро один из лидеров ФНЛ получил право на пенальти за фол на Дядюне, который спокойно реализовал Корян. Сразу после перерыва Кухарчук по замысловатой дуге головой перебросил Коновалова. Гол Скворцова не был засчитан из-за оффсайда, но всё же "Химки" смогли довести счет до крупного при его участии - Гапон поддержал атаку и замкнул дальнюю штангу после навеса Алексея.
Соперником Андрея Талалаева и его красно-черной машины в 1/8 финала стал "Оренбург", не без труда одолевший дебютанта этой стадии Кубка "Чертаново". Москвичи до перерыва смотрелись даже лучше представителя РПЛ, однако необязательное удаление Кондакова на 37-й минуте изменило картину игры. Правда, в основное время команда Владимира Федотова додавить не смогла - 0:0. А вот в овертайме чертановская молодежь и опытный Абаев натиск соперника не сдержали. Если гол Деспотовича не был засчитан из-за нападения на вратаря, то Фамейе на 105-й минуте отличился по всем правилам, а окончательный счет установил под занавес дополнительного времени Кулишев, завершивший стремительную контратаку "Оренбурга".
"Уфа" в два паса проходит "Чайку"
Жители маленького села Песчанокопское в Ростовской области не так давно стали свидетелями баталий лучшей лиги мира, а нынче на эту землю пожаловал и клуб Премьер-лиги. "Уфа" не хватает звезд с неба, но благодаря фигуре Вадима Евсеева постоянно оказывается в центре внимания. Победа над "Чайкой" получилась достаточно дежурной, для нее хватило одного-единственного забитого гола, причем максимально быстрого и простого - Беленов ввел мяч в игру передачей на Фомина, Даниил вертикально забросил на Бизяка, а тот в два касания перебросил вратаря. В следующей стадии "Уфу" ждет встреча с ЦСКА.
Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 30-31 октября.