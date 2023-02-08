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"РБ Спорт": агент Дзюбы получит более 7 млн рублей за трансфер форварда в "Локо"

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Официальный представитель Артема Дзюбы может получить агентскую комиссию свыше 7 миллионов рублей за организацию перехода нападающего в "Локомотив".
По информации российской прессы, заработная плата 34-летнего ветерана в столичном клубе составит два с половиной миллиона рублей в месяц. Источник добавляет, что доход Дзюбы может достигнуть 4 млн рублей в месяц с учетом материальных поощрений за голы и выполнение задачи по сохранению прописки в высшем дивизионе.

По сведениям источника, агентская комиссия составит 100 тысяч долларов США, что по текущему курсу валют превышает семь миллионов рублей.

Сегодня свободный агент Артем Дзюба прошел медосмотр, который предшествует подписанию соглашения. Ожидается, что "железнодорожники" официально объявят о трансфере в ближайшее время.

Источник: "РБ Спорт"


Локомотив Дзюба
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