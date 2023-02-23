Накануне поволжский клуб объявил на официальном сайте о выкупе прав у красно-белых на 19-летнего форварда. Изначально Шитов перебрался в Самару в феврале на правах аренды, однако руководство "Крыльев" настояло на полноценном трансфере талантливого футболиста.
Владислав Шитов – воспитанник "Локомотива". Он принял участие в двух играх за "Спартак". Рыночная стоимость новичка самарского клуба, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, составляет 700 тыс евро. "Крылья Советов" располагаются на 11-й строчке в таблице РПЛ. Запас перед зоной стыковых игр насчитывает семь баллов.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Крылья Советов" заплатили "Спартаку" за выкуп Шитова 40 млн рублей
Полноценный трансфер нападающего Владислава Шитова из московского "Спартака" обошелся самарским "Крыльям Советов" в 40 млн рублей.
Фото: ФК "Крылья Советов"