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Снова «Зенит» Рио-де-Жанейро. Питерцы могут оформить титул в матче со «Спартаком»!

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Rusfootball.info — о яркой победе «Зенита» в центральном матче тура.
Многие специалисты ещё до старта сезона предсказывали чемпионство «Зенита». Но хотелось, чтобы интрига в РПЛ пожила подольше. Не получилось. «Зенит» после возобновления сезона дал несколько шансов, но конкуренты ими не воспользовались. А теперь питерцы ещё и вышли на чемпионский график.

В оставшихся турах у «Зенита» лишь несколько серьёзных соперников. В их числе — «Динамо», «Спартак» (в 26-м туре) и «Краснодар». В трёх последних матчах сезона соперниками будут «Оренбург», «Сочи» и «Факел», которым будет тяжеловато на что-то рассчитывать. В общем, призрачные шансы на интригу должны были сохранить москвичи. У «Динамо» это сделать не удалось, чемпион наглядно показал, что находится на другом уровне.

Особая мотивация и месть



Без еврокубков у «Зенита» главной проблемой могла стать мотивация. Где её брать, если везёшь преследователям 10 и более очков? Но на «Динамо» настраиваться было особо не нужно. Москвичи испортили идеальный сезон «Зенита», выбив соперника из Кубка России. Понятно, что в период бана золотой дубль должен был стать важной частью истории.

В общем-то, и в кубковом матче «Зенит» был лучше соперника, но тогда не повезло. На этот раз получилось практически всё, а легионеры в очередной раз показали, что они выводят «Зенит» на другой (космический для РПЛ уровень).

Снова «Зенит» Рио-де-Жанейро. Питерцы могут оформить титул в матче со «Спартаком»!


«Динамо» весьма неплохо действовало в дебюте. Москвичи более-менее закрыли Малкома и Клаудиньо, а Кассьерра уже традиционно оставался без мяча. В таких условиях «Зенит» рассчитывал на навесы, да дальние удары, которые не представляли особой опасности.

В то же время «Динамо» явно нащупывало слабую точку в обороне — Ренана. Бразилец вновь потерял мяч под прессингом, подарив момент сопернику. Макаров должен был забивать, но не использовал свой шанс.

Вообще, конечно, «Динамо» надо было обязательно использовать свой момент. Расплата за это наступила в концовке тайма, когда уже шло компенсированное время. «Зенит» после стандарта закрутил в чужой штрафной, а Малком заставил Нгамалё неуклюже сфолить. В итоге сам пострадавший реализовал пенальти.



Второй тайм проходил с большим преимуществом «Зенита». Да, моменты возникали не так часто, но не покидало ощущение, что питерцы забьют вновь. Так и получилось, Малком сотворил мини-шедевр, пробив с угла штрафной под дальнюю штангу. Шунин украсил эпизод классным прыжком, но дотянуться было невозможно.

«Зенит» вполне мог разгромить оппонента, но в ряде эпизодов питерцам не повезло. А в одной из атак защитники «Динамо» вытащили мяч с линии ворот после классных действий Кассьерры. Тем не менее, москвичам удалось совсем ненадолго возродить интригу. Фомин классным ударом пробил Кержакова, подарив надежду на ничью. Но «Зенит» хладнокровно наказал соперника после ошибки Майсторовича в передаче. Точку поставил Андрей Мостовой, а Малком к своим двум голам добавил ещё и передачу.



«Зенит» ещё и выбросил панч после матча. Пресс-служба опубликовала видео второго гола Малкома, наложив на музыку Люси Чеботиной. Под эту песню после победы в Кубке зажигал Игорь Лещук. Его самого также вставили в ролик. Получился мощный троллинг.



Йоканович аут?



«Динамо» теперь уже практически наверняка не попадёт в топ-3. И в этой ситуации вновь возникает вопрос о будущем Йокановича. Наставник «Динамо» ругался с арбитром и даже получил жёлтую карточку, а после матча требовал от судей уважения. Только вот правда заключается в том, что «Динамо» выглядит совсем невзрачно, особенно на фоне прошлого сезона и весёлой банды Сандро Шварца. В теории спасти сезон могли Кубок России или место в топ-3. На деле москвичи вылетели от «Акрона» в Кубке, а в РПЛ близки к тому, чтобы выбыть из топ-5. Тот же «Краснодар», находящийся сейчас позади, выглядит намного мощнее.

Ну а «Зенит» может уже спокойно готовиться к очередному чемпионству. Теперь главный вопрос — оформит ли он титул в домашнем матче со «Спартаком» или нет? Это было бы красиво.


Зенит Динамо
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