"Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне? Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл", - цитирует Оливейру "СЭ".
В текущем сезоне Марио Фернандес провел за петербургский "Зенит" 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в два миллиона евро. После 26-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата с 50-ю очками. "Сине-бело-голубые" сыграли вничью с московским ЦСКА (1:1) в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.
Тренер "Зенита" де Оливейра: увидим ли мы Фернандеса на поле в этом сезоне? Будем надеяться
Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался о состоянии Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"