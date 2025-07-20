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Тренер "Пари НН" Шпилевский назвал главную цель в карьере

Главный тренер "Пари НН" Алексей Шпилевский рассказал, чего хочет добиться в тренерской карьере.
Фото: ФК "Пари НН"
"Вы сами понимаете, что такое Англия, даже если это Чемпионшип. А АПЛ – лучшая лига в мире. Поэтому я стремлюсь, хочу туда попасть, это моя цель, и пока туда не доберусь, не завершу свою тренерскую карьеру", - цитирует Шпилевского Metaratings.

Этим летом Алексей Шпилевский был назначен на пост главного тренера "Пари НН", ранее эту должность в нижегородском клубе занимал Виктор Гончаренко.

Ранее Алексей Шпилевский занимал пост главного тренера в кипрском "Арисе", немецком "Эрцгебирге" и казахстанском "Кайрате". Сегодня, 20 июля, команда Алексея Шпилевского сыграет с "Краснодаром" в 1 туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

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