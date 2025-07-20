"У нас возможны такие трансферы, как переход Пиняева в ЦСКА. Но ему нет смысла туда идти, ведь в "Локомотиве" он футболист стартового состава и кандидат в сборную России, а также его понимает главный тренер команды", - цитирует Гладилина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в переходе полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева - сообщалось, что "армейцы" готовы выплатить отступные за футболиста, которые составляют 10 миллионов евро. Сообщалось, что в кандидатуре полузащитника также заинтересован петербургский "Зенит".
В прошлом сезоне полузащитник провел во всех турнирах 38 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач.
Гладилин объяснил, почему Пиняеву не следует переходить в ЦСКА
Экс-игрок "Спартака" Валерий Гладалин высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"