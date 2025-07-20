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"Зенит" обыграл "Ростов" в 1-м туре РПЛ

«Зенит» из Санкт-Петербурга переиграл «Ростов» в пером туре РПЛ со счетом 2:1.
Фото: ФК "Ростов"
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат. Через десять минут Луис Энрике заработал пенальти, который реализовал Андрей Мостовой.

Отметим, что на 46-й минуте за «Зенит» дебютировал Жерсон.

Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России , 1-й тур.

Голы: Комаров, 22, Кассьера, 67, Мостовой, 79.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович (Дркушич, 46), Нино, Вега (Жерсон, 46), Барриос, Мантуан (Мостовой, 68), Энрике, Глушенков (Гонду, 79), Кассьерра (Соболев, 68), Педро.

«Ростов»: Ятимов, Чистяков, Лангович, Прохин, Вахания (Тарасов, 88), Мелёхин, Кучаев, Щетинин (Миронов, 74), Комаров (Мохеби, 80), Голенков (Сулейманов, 80), Роналдо (Шамонин, 88).

Предупреждения: Голенков, 10, Лангович, 36, Глушенков, 46, Прохин, 56, Ятимов, 77, Нино, 90+3, Латышонок, 90+5.

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