«Думаю, что «Ростов» сначала хотел сохранить 1:0, а потом сохранить ничейный счёт. Видимо, незасчитанный третий гол добавил надежды. После этого команда встрепенулась и поверила, что может отыграться. К «Ростову» вообще нет никаких претензий. Гонять «Зенит» в первом же матче в Питере заслуживает большого уважения», - цитирует Червиченко «Чемпионат».
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник гостей Иван Комаров. На 67-й минуте Матео Кассьерра сравнял результат, а на 79-й минуте Андрей Мостовой реализовал пенальти, который заработал Луис Энрике.
В следующем туре «Зенит» сыграет с казанским «Рубином» в гостях, а «Ростов» с «Динамо» в Москве.
Червиченко оценил игру "Ростова" против "Зенита" в 1-м туре РПЛ
Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался об игре «Ростова» в матче первого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).
Фото: Sportbox