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Семин оценил дебют полузащитника "Зенита" Жерсона

Российский тренер Юрий Семин оценил дебют полузащитника "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"
"Когда на поле вышел Жерсон, было видно, что это футболист высокого уровня. По первым касаниям мяча все это видно. Поэтому это очень мощное приобретение "Зенита", - цитирует Семина "Чемпионат".

Вчера, 20 июля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в первом туре РПЛ со счетом 2:1.

Полузащитник петербуржцев Жерсон вышел на поле на замену во втором тайме. Напомним, что бразилец перешел в петербургский клуб из бразильского "Фламенго" этим летом за 25 миллионов евро.

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