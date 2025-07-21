"Когда на поле вышел Жерсон, было видно, что это футболист высокого уровня. По первым касаниям мяча все это видно. Поэтому это очень мощное приобретение "Зенита", - цитирует Семина "Чемпионат".
Вчера, 20 июля, петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над "Ростовом" в первом туре РПЛ со счетом 2:1.
Полузащитник петербуржцев Жерсон вышел на поле на замену во втором тайме. Напомним, что бразилец перешел в петербургский клуб из бразильского "Фламенго" этим летом за 25 миллионов евро.
Семин оценил дебют полузащитника "Зенита" Жерсона
Российский тренер Юрий Семин оценил дебют полузащитника "Зенита" Жерсона.
Фото: ФК "Зенит"