"Не хватило хорошо выполненной домашней работы. Не хватило того, чтобы делать нужные выводы из потери очков и стараться не повторять допущенных ошибок", - цитирует Сантоса Metaratings.
Напомним, в прошлом сезоне "Зенит" финишировал на второй строчке в турнирной таблице и впервые с 2019 года не стал чемпионом России. Сине-бело-голубые отстали он "Краснодара", впервые завоевавшего золотые медали РПЛ, всего на одно очко.
Новый сезон петербуржцы начали с волевой победой над "Ростовом" в рамках 1-го тура первенства страны. Команда Сергея Семака уступала до 67 минуты, но сумела вырвать три очка.
Дуглас Сантос рассказал, чего не хватило "Зениту" в прошлом сезоне для победы в РПЛ
Защитник и капитан "Зенита" Дуглас Сантос объяснил, чего команде не хватило, чтобы выиграть чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"