"Уже три года идут разные слухи. Но когда будет конкретика, тогда и будем разговаривать", - сказал Сперцян в интервью "РБ Спорт".
В первом туре "Краснодар" обыграл "Пари НН" (3:0). Полузащитник "быков" отметился голом и результативной передачей в игре. Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". За основной состав он провел 145 матчей, забил 45 голов и отдал 33 голевые передачи.
В прошедшем сезоне Эдуард Сперцян вместе с "Краснодаром" впервые в истории клуба завоевал золотые медали чемпионата России. В следующем туре "Краснодар" сыграет против "Локомотива". Матч пройдёт в субботу, 26 июля.
Сперцян высказался о возможном переходе в ПСЖ или "Жирону"
Капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян прокомментировал новости об интересе от французского ПСЖ и испанской "Жироны".
Фото: ФК "Краснодар"