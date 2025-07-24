Карапузов: ждал в "Пари НН" перестройки на более атакующий футбол

Полузащитник "Пари НН" Владислав Карапузов оценил подготовку команды к новому сезону под руководством Алексея Шпилевского.

Фото: ФК "Пари НН"

"Считаю, что всё отлично. Думаю, что все, кто следил за контрольными матчами, а также игрой против "Краснодара", заметили изменения. Лично я ждал перестройки на более атакующий футбол - 4-4-2, 4-3-3. Работаем", - приводит слова Карапузова официальный сайт клуба.



На посту главного тренера нижегородского клуба Алексей Шпилевский сменил другого белорусского тренера. В прошлом сезоне команда Виктора Гончаренко заняла в чемпионате России 13-е место и попал в стыковые матчи, где уступил "Сочи" (3:4, общий счёт). Однако из-за финансовых проблем "Химок" "Пари НН" оставили решением бюро исполкома РФС.



Ранее Алексей Шпилевский становился чемпионом Казахстана во главе "Кайрата", а также выигрывал чемпионат Кипра вместе с "Арисом". Тренерскую карьеру белорусский специалист начинал в Германии. Он работал с командами возрастов от 13 до 16 лет в академии "РБ Лейпциг".



В 1-м туре Российской Премьер-Лиги "Пари НН" уступил действующему чемпиону "Краснодару" (0:3).



Следующий матч нижегородцы проведут против "Крыльев Советов" в пятницу, 25 июля.