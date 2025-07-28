"Больше тех, кто за возвращение, как мне кажется. Но не могу говорить за всех. Лично я, конечно, поддерживаю возвращение России. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и так далее. Это спорт. Для тех, кто играет здесь, это было бы очень здорово", - цитирует Тичича "РБ Спорт".
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В июне текущего года сборная России провела две товарищеские встречи - одержала выездную победу над Белоруссией (4:1) и сыграла вничью в "Лужниках" с Нигерией (1:1).
Сообщалось, что осенью 2025 года национальная команда России может провести товарищеские матчи с Уругваем и Аргентиной. Ранее в федерации футбола Чили сообщили о договоренностях по проведению товарищеской игры с Россией.
Полузащитник "Пари НН" рассказал об отношении словенцев к отстранению сборной России
Словенский полузащитник "Пари НН" Вешнер Тичич рассказал, как в его стране относятся к отстранению России от международных соревнований.
Фото: ФК "Пари НН"