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"Рубин" - "Факел": известны стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ

"Рубин" Казань и "Факел" Воронеж объявили стартовые составы на матч 13 тура чемпионата России.

Сегодня, 31 октября, казанский "Рубин" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.

На данный момент казанцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, огнеопасные занимают последнее место с 6 баллами в своем активе.

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