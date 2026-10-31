"Рубин" - "Факел": известны стартовые составы команд на матч 13 тура РПЛ
"Рубин" Казань и "Факел" Воронеж объявили стартовые составы на матч 13 тура чемпионата России.
Сегодня, 31 октября, казанский "Рубин" примет на домашнем стадионе воронежский "Факел" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.
На данный момент казанцы располагаются на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12 набранными очками, огнеопасные занимают последнее место с 6 баллами в своем активе.