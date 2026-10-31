Рабинер: Батраков с каждым матчем укрепляет свои уже лидерские позиции в "Галатасарае"

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер, бравший недавно интервью у Алексея Батракова, специально для Rusfootball.infо оценил его первый гол в чемпионате Турции.

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Нет вообще никаких сомнений, что во вторник сыграет в стартовом составе в Лиге чемпионов против "Штутгарта". С каждым матчем укрепляет свои уже лидерские позиции. Недаром его постоянно хвалит Осимхен, - сказал Рабинер.

- Отличный проход через разреженное пространство, пусть там и был провал обороны "Конья". Не случайно вошел в тройку лучших игроков встречи, да и очередной ассист был хорош.До этого полностью смотрел игру "Галатасарай" - "Фенербахче". Несмотря на отсутствие результативных действий, Леша провел очень качественный матч. Быстро развивал атаки, принимая абсолютно правильные решения, даже играя порой рискованно. При этом занимался не только атакой, но здорово отрабатывал и в подкатах стелился.Имел возможность с ним лично пообщаться после "Барселоны", когда он забил хороший мяч. Произвел очень приятное впечатление – хороший, скромный, умный мальчик, который совершенно не зазнается. И не показывает в стиле Мбаппе и Ямаля, что он круче всех. Вдвойне желаю ему удачи, поскольку моя жена тоже из Орехово-Зуево, как и Батраков.Михаил Пукшанский, Rusfootball.info