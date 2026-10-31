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Дмитриев заявил, что "Спартак" обязан обыгрывать "Локомотив"

Вингер "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о предстоящем матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Дмитриева, "Спартак" после неудачи в дерби с ЦСКА обязан обыгрывать "Локомотив".

- Если сравнивать с прошлым сезоном, то сейчас это немного другой «Локомотив». Но это дерби, тут вообще не важно, кто на какой позиции в таблице находится. Это особые матчи.
После последнего неудачного дерби нам обязательно надо побеждать. Мы должны их обыгрывать и брать три очка, - приводит слова Дмитриева Metaratings.

В воскресенье, 1 ноября, московский "Спартак" сыграет на выезде со столичным "Локомотивом" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги, старт этой встречи запланирован на 19:45 по московскому времени.

На данный момент команда Хуана Карседо располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 23 набранными очками. "Железнодорожники" занимают 13 место с 11 баллами в своем активе.

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