"У нас нет переживаний из-за ухода игроков. В матче с "Локомотивом" мы показали, что таким составом мы можем обыграть команду, которая борется за высокие места, как и мы. Конечно, если придут новички, это принесёт нам пользу. Но я доволен нашей командой - у нас уже есть качество", - сказал Гайич в интервью "Чемпионату".
В летнее трансферное окно ЦСКА расстался с полузащитниками Аббосбеком Файзуллаевым, Рифатом Жемалетдиновым и Миралемом Пьяничем. Также сообщалось, что "армейский" клуб могут покинуть защитники Келлвен и Виллиан Роша. Первый близок к переходу в бразильский "Палмейрас", а второй в "Аль-Джазиру" из ОАЭ.
В 1-м туре группового этапа Кубка России ЦСКА победил на своём поле "Локомотив" (2:1). Первый гол в матче забил Милан Гайич. Сравнял счёт встречи Алексей Батраков с пенальти, а победный гол забил Кирилл Глебов.
В следующем матче ЦСКА встретится с "Зенитом" в Санкт-Петербурге в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт в воскресенье, 3 августа.
Гайич высказался об уходе ряда игроков из ЦСКА
Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал уход ряда футболистов из клуба.
Фото: РИА Новости