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"Это не катастрофа". В "Пари НН" оценили результаты команды на старте сезона

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов оценил результаты команды на старте сезона.
Фото: ФК "Пари НН"
"В команду пришло много новичков — сейчас идёт процесс слаживания, командной поддержки на поле. Выстраивается рисунок игры. Это не катастрофа, а рабочий процесс. Пришёл новый тренер. Вся система только сейчас начинает прорисовываться и налаживаться, поэтому не надо говорить, что это кошмар", - цитирует Мелик-Гусейнова "Чемпионат".

Этим летом "Пари НН" объявил об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера, его место занял Алексей Шпилевский, который ранее работал в кипрском "Арисе" и казахстанском "Кайрате".

В 1 туре чемпионата России нижегородцы уступили "Краснодару", который является действующим чемпионом страны, со счетом 0:3. Во втором туре Российской Премьер-Лиги нижегородцы проиграли на выезде самарским "Крыльям Советов" (0:2). В 3 туре чемпионата страны команда Алексея Шпилевского сыграет на выезде с "Ростовом".

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