Об этом сообщила пресс-служба красно-синих. В "Сочи" Мухина присвоен 16-й номер. Отмечается, что арендное соглашение игрока с клубом рассчитано до конца текущего сезона, однако оно включает в себя опцию выкупа. При этом армейцы вправе вернуть 23-летнего полузащитника до окончания аренды.
Вместе с ЦСКА Мухин два раза становился обладателем Кубка России. В составе армейцев он провел 70 матчей, в которых отметился тремя голами, а также отдал четыре результативные передачи. Трудовое соглашение игрока с московским клубом действует до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.
"Сочи" арендовал полузащитника ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин перешел в "Сочи" на правах аренды.
Фото: ПФК ЦСКА