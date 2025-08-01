- Раков – перспективный, молодой игрок. Забил в двух играх подряд, все в команде рады за него. Думаю, он однозначно поможет "Крыльям" в этом сезоне, - сказал Олейников "РБ Спорт".
Вадим Раков выступает за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Игрок является воспитанником "Локомотива". В первых двух турах РПЛ нападающий отличился двумя забитыми голами за самарский клуб.
На данный момент "Крылья Советов" занимают шестое место в таблице РПЛ, имея в своем активе 4 очка в 2 матчах. В следующем туре самарцы встретятся с "Ростовом" на их поле. Матч состоится 2 августа в 18:00 по московскому времени.
Олейников: Раков однозначно поможет "Крыльям Советов" в этом сезоне
Полузащитник самарских "Крыльев" Иван Олейников оценил игру нападающего самарцев Вадима Ракова.
Фото: ФК "Крылья Советов"