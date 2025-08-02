"В английском. Вижу очень много нарезок оттуда с голами, как люди играют там. Мне всё это импонирует. Хочется так же забивать и отдавать. Там много обыгрышей один в один на фланге. В Англии такое приветствуется", - цитирует Ракова "Чемпионат".
Вадим Раков в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Нападающий провел за самарцев 2 матча в Российской Премьер-Лиге и отметился 2 забитыми мячами. Всего на счету футболиста 32 матча в чемпионате России, 3 забитых гола и 5 результативных передач.
Нападающий вызывался в сборную России до 21 года, в составе которой вышел на поле в 4 встречах и забил 1 мяч.
Нападающий "Крыльев" Раков рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеру
Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков назвал чемпионат, в котором хотел бы сыграть.
Фото: ФК "Крылья Советов"