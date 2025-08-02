Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
18:00
Крылья СоветовНе начат
Нижний Новгород
20:30
ЛокомотивНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 0 0 0
Шинник1 тайм
Урал
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:30
ЧелябинскНе начат
Чайка
19:30
Волга УлНе начат

Нападающий "Крыльев" Раков рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеру

Нападающий "Крыльев Советов" Вадим Раков назвал чемпионат, в котором хотел бы сыграть.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"В английском. Вижу очень много нарезок оттуда с голами, как люди играют там. Мне всё это импонирует. Хочется так же забивать и отдавать. Там много обыгрышей один в один на фланге. В Англии такое приветствуется", - цитирует Ракова "Чемпионат".

Вадим Раков в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в самарские "Крылья Советов" на правах аренды. Нападающий провел за самарцев 2 матча в Российской Премьер-Лиге и отметился 2 забитыми мячами. Всего на счету футболиста 32 матча в чемпионате России, 3 забитых гола и 5 результативных передач.

Нападающий вызывался в сборную России до 21 года, в составе которой вышел на поле в 4 встречах и забил 1 мяч.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится