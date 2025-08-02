- ЦСКА выглядит неплохо, идёт фундаментально. Самое интересное, что именно армейцы выиграли последние два трофея, которые были разыграны в российском футболе. ЦСКА — большая проблема для "Зенита". Я не уверен, что питерцы легко обыграют армейцев, - сказал Червиченко "Чемпионат".
Последний матч между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА завершился победой красно-синих со счетом 0:2 в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России (2:2 общ, 4:3 по пен).
Завтра, 3 августа, "Зенит" на своем поле примет ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ. Начало матча в 18:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Артема Чистякова.
Червиченко: ЦСКА — большая проблема для "Зенита"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"