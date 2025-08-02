- "Краснодар" должен набрать форму. К тому же "быки" играют дома, они фавориты. Очень напряженная игра будет. Предположу, что встреча закончится результативной ничьей — 2:2, - сказал Булыкин "СЭ".
На данный момент "Краснодар" занимает девятую строчку с тремя очками в двух матчах, в то время как московское "Динамо" располагается на седьмом месте с 4 баллами. Матч между этими командами состоится сегодня, 2 августа, в 20:30 по московскому времени на стадионе "быков".
Булыкин поделился прогнозом на матч "Краснодар" - "Динамо" Москва
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ между "Краснодаром" и "Динамо" Москва.
Фото: ФК "Краснодар"