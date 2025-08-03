«Очень тяжело и болезненно принимать такое поражение, такой исход матча, потому что ребята этого не заслуживают. Доволен их самоотдачей, как они старались до конца, хотели. К сожалению, хорошая команда ошибок не прощает. Опять допустили детские банальные ошибки, а свои моменты не реализовали.
План планом, но выполнять его будут главные гладиаторы — футболисты на поле. Всегда шучу с тренерским штабом, что на тактической доске мы обыграем «Барселону», но на поле есть и соперники, поэтому человеческий фактор надо учитывать», — заявил Шпилевский «Матч ТВ».
В первых трех матчах Российской Премьер-Лиги «Пари НН» потерпели три поражения, не набрав ни одного очка. Нижегородцы уступили «Краснодару», «Крыльям Советов» и «Локомотиву». В первом туре Кубка России команда также проиграла «Динамо» из Махачкалы. Следующий матч «Пари НН» проведет 10 августа на выезде против «Ростова» в четвертом туре РПЛ.
Тренер "Пари НН": всегда шучу, что на тактической доске мы обыграем "Барселону"
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский выразил мнение, что его команда не заслужила поражения в матче третьего тура РПЛ против московского «Локомотива» (2:3).
Фото: ФК "Пари НН"